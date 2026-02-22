Seguici su

Strambinello, auto si ribalta sulla statale 565: conducente ferito, traffico rallentato

Sul posto carabinieri e soccorsi
Alessia Serlenga

Ambulanza

TORINO – Un’auto si è ribaltata oggi, domenica 22 febbraio, lungo la strada statale 565 di Castellamonte. Il veicolo, una Lancia Delta, viaggiava da Ivrea quando si è verificato il sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Ivrea. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. Per consentire i rilievi e la rimozione del veicolo è stato istituito il senso unico alternato lungo la statale.

