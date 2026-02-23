Cade dalle braccia della madre e rimane gravemente ferito, la procura di Torino ha aperto un fascicolo

TORINO – Ore di apprensione per le condizioni di salute del piccolo di 5 mesi che da sabato 21 febbraio è ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Il malore della madre e la caduta del piccolo

È successo tutto a Pessione, frazione di Chieri. Qui una donna, mentre era sulle scale della villetta di famiglia, è stata colta da un improvviso malore mentre teneva in braccio il figlio di appena cinque mesi: il neonato, sfuggito alla presa, è caduto battendo la testa.

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo, apparso fin da subito in condizioni molto gravi.

Il bambino è stato quindi trasportato d’urgenza all’Ospedale Regina Margherita, struttura di riferimento per le emergenze pediatriche del territorio, dove è stato affidato alle cure dei medici. All’arrivo in pronto soccorso era in arresto cardiaco ed è stato rianimato. Si trova ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata.

La procura di Torino apre un fascicolo

Secondo quanto si apprende, la procura di Torino ha aperto un fascicolo, senza indagati, sull’incidente avvenuto sabato per fare chiarezza su quanto accaduto. Si tratta di un atto dovuto.

