Motociclista di 22 anni muore in uno scontro sull’autostrada A26

TORTONA – Un grave scontro stradale ha stroncato la vita di un giovane motociclista questo pomeriggio, lunedì 23 febbraio, sulla bretella A26/A7 in direzione di Tortona. La vittima è Gabriele Vario, 22 anni, residente a Rho, nel Milanese.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava percorrendo l’autostrada insieme a un amico, anch’egli in moto, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti immediatamente il personale del 118, la polizia stradale di Ovada e i tecnici autostradali. È stato anche allertato l’elisoccorso, che purtroppo non ha potuto salvare il 22enne.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per chiarire le cause dello scontro. L’amico che era con lui, fortunatamente, non ha riportato conseguenze gravi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese