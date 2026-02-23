Seguici su

CronacaTorino

Lieve scossa di terremoto nel torinese, avvertita a Pinerolo

Non si registrano danni o feriti
Gabriele Farina

Pubblicato

26 secondi fa

il

TORINO – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata in serata nel torinese. INGV l’ha rilevata alle 21.53 con epicentro a 5 km dall’abitato di Rorà. La scossa è stata avvertita distintamente a Pinerolo, che dista 19 km dall’epicentro.

La scossa, pur lieve (1.9 gardi Richter) sia stata avvertita dalla popolazione perchè l’epicentro è stato a solo 9-8 km di profondita. Non si registrano comunque danni o feriti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *