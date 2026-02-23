TORINO – Il nostro viaggio tra i locali e la cucina del Piemonte prosegue nel segno del fritto misto piemontese, uno dei piatti più particolari e tradizionali. Abbiamo visto quali sono i 10 locali a Torino in cui si mangia il fritto misto piemotnese più buono, ora allarghiamo il campo e vediamo quali sono i 10 locali in Piemonte in cui si mangia il miglior fritto misto piemontese.

Come sempre si tratta di segnalazioni del tutto soggettive e se avete altri nomi di locali in Piemonte in cui avete mangiato un fritto misto indimenticabile non mancate di segnalarceli nei commenti.

I 10 locali in Piemonte in cui si mangia il miglior fritto misto piemontese

Ristorante Il Centro

Via Umberto I°, 5 – Priocca (CN)

Ristorante di altissimo livello con versione tradizionale e raffinata del fritto misto; spesso considerato uno dei migliori nel territorio delle Langhe.

Ciabot d’Gianduja

Via Lasca, 12 – Callianetto (AT)

Fritto misto “alla Monferrina” con molte componenti tradizionali (anche dolci) in un ambiente tipico piemontese.

Merenda in Vineria Il Re D’egli Ignoranti

Piazza Caduti, 10 – San Martino Alfieri (AT)

Locale molto apprezzato per cucina piemontese, fritto misto incluso, in ambiente rustico e accogliente.

Ristorante Torinese

Via Torino, 42 – Baldissero Torinese (TO)

Tradizione piemontese forte di zona collinare, spesso con fritto misto nei piatti stagionali.

Da Conrado

Via Roma, 12 – Berzano di San Pietro (AT)

Storico ristorante piemontese fuori dai circuiti turistici più noti; menù tradizionale con fritto e altre specialità locali.

Ristorante del Castello dal 1882

Via Maestra, 7 – Pavarolo (TO)

Locale caratteristico con piatti tipici piemontesi, ideale per un fritto misto nella stagione giusta.

Ristorante Defilippi

Strada Rivalba, 8 – Bussolino (TO)

Molto apprezzato per cucina tradizionale piemontese: fritto misto da chiedere con anticipo.

Ristorante Del Pino

Piazza S. Rocco, 2 – Sciolze (TO)

Ristorante tipico piemontese con piatti di tradizione e occasionalmente offerte di fritto misto.

La Cucina Piemontese “da Cappellari”

Via Umberto I, 15 – Vigone (TO)

Trattoria tipica con piatti locali preparati con cura, fritto misto disponibile nei periodi di stagione.

Ristorante Locanda del Marchese

Piazza Umberto I, 10 – Lagnasco (CN)

Locanda con cucina piemontese tradizionale: utile per abbinare fritto misto ad altre eccellenze locali.

