EnogastronomiaPiemonte
Quali sono i 10 locali in Piemonte in cui si mangia il miglior fritto misto piemontese
Scopri i migliori ristoranti in cui mangiare il fritto misto piemontese
TORINO – Il nostro viaggio tra i locali e la cucina del Piemonte prosegue nel segno del fritto misto piemontese, uno dei piatti più particolari e tradizionali. Abbiamo visto quali sono i 10 locali a Torino in cui si mangia il fritto misto piemotnese più buono, ora allarghiamo il campo e vediamo quali sono i 10 locali in Piemonte in cui si mangia il miglior fritto misto piemontese.
Come sempre si tratta di segnalazioni del tutto soggettive e se avete altri nomi di locali in Piemonte in cui avete mangiato un fritto misto indimenticabile non mancate di segnalarceli nei commenti.
I 10 locali in Piemonte in cui si mangia il miglior fritto misto piemontese
Ristorante Il Centro
Via Umberto I°, 5 – Priocca (CN)
Ristorante di altissimo livello con versione tradizionale e raffinata del fritto misto; spesso considerato uno dei migliori nel territorio delle Langhe.
Ciabot d’Gianduja
Via Lasca, 12 – Callianetto (AT)
Fritto misto “alla Monferrina” con molte componenti tradizionali (anche dolci) in un ambiente tipico piemontese.
Merenda in Vineria Il Re D’egli Ignoranti
Piazza Caduti, 10 – San Martino Alfieri (AT)
Locale molto apprezzato per cucina piemontese, fritto misto incluso, in ambiente rustico e accogliente.
Ristorante Torinese
Via Torino, 42 – Baldissero Torinese (TO)
Tradizione piemontese forte di zona collinare, spesso con fritto misto nei piatti stagionali.
Da Conrado
Via Roma, 12 – Berzano di San Pietro (AT)
Storico ristorante piemontese fuori dai circuiti turistici più noti; menù tradizionale con fritto e altre specialità locali.
Ristorante del Castello dal 1882
Via Maestra, 7 – Pavarolo (TO)
Locale caratteristico con piatti tipici piemontesi, ideale per un fritto misto nella stagione giusta.
Ristorante Defilippi
Strada Rivalba, 8 – Bussolino (TO)
Molto apprezzato per cucina tradizionale piemontese: fritto misto da chiedere con anticipo.
Ristorante Del Pino
Piazza S. Rocco, 2 – Sciolze (TO)
Ristorante tipico piemontese con piatti di tradizione e occasionalmente offerte di fritto misto.
La Cucina Piemontese “da Cappellari”
Via Umberto I, 15 – Vigone (TO)
Trattoria tipica con piatti locali preparati con cura, fritto misto disponibile nei periodi di stagione.
Ristorante Locanda del Marchese
Piazza Umberto I, 10 – Lagnasco (CN)
Locanda con cucina piemontese tradizionale: utile per abbinare fritto misto ad altre eccellenze locali.
