Quali sono i 10 locali in cui si mangia il fritto misto alla piemontese più buono a Torino

TORINO – Il nostro viaggio tra i locali tradizionali del Piemonte e di Torino prosegue. Abbiamo visto le trattorie tipiche di Torino, le trattorie tipiche del Piemonte ed ora proviamo a scendere nel dettaglio e vedere quali sono i 10 locali di Torino in cui si mangia il miglior fritto misto alla piemontese.

Come sempre si tratta di suggerimenti del tutto soggettivi e vi invitiamo ad indicarci nei commenti altri locali che avete provato e che hanno a menù un fritto misto alla piemontese ottimo.

I 10 locali in cui si mangia il fritto misto alla piemontese più buono a Torino

Monti

Via Lombriasco, 4

Ristorante storico di cucina piemontese classica, molto apprezzato per piatti tradizionali ben eseguiti.

Osteria Nuova

Via XX Settembre, 2/M

Cucina piemontese curata e materie prime di qualità, spesso citata tra le migliori osterie del centro.

Porto di Savona

Piazza Vittorio veneto, 2

Locale storico in piazza Vittorio Veneto, famoso per i classici torinesi.

Tre Galline

Via Gian Francesco Bellezia, 37

Tra le trattorie più iconiche della città, menu molto legato alla tradizione.

Ristorante Solferino

Piazza Solferino, 3/B

Elegante ma fedele alla cucina piemontese storica.

Trattoria Cerere

Via Legnano, 17

Trattoria autentica, molto amata dai torinesi.

Trattoria Piemontese

Via Giovanni Francesco Napione, 45

Nome programmatico: forte impronta regionale e piatti classici.

L’Acino

Via San Domenico, 2/A

Cucina piemontese contemporanea ma rispettosa della tradizione.

Antiche Sere

Via Cenischia, 9

Osteria storica, porzioni generose e ricette tradizionali.

Al Gufo Bianco

Corso Dante, 129

Locale molto apprezzato per qualità costante e cucina piemontese casalinga.

