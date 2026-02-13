Seguici su

Quali sono i 10 locali in cui si mangia il fritto misto alla piemontese più buono a Torino

Scopri i migliori ristoranti che propongono il fritto misto alla piemontese
TORINO – Il nostro viaggio tra i locali tradizionali del Piemonte e di Torino prosegue. Abbiamo visto le trattorie tipiche di Torino, le trattorie tipiche del Piemonte ed ora proviamo a scendere nel dettaglio e vedere quali sono i 10 locali di Torino in cui si mangia il miglior fritto misto alla piemontese.

Come sempre si tratta di suggerimenti del tutto soggettivi e vi invitiamo ad indicarci nei commenti altri locali che avete provato e che hanno a menù un fritto misto alla piemontese ottimo.

I 10 locali in cui si mangia il fritto misto alla piemontese più buono a Torino

Monti
Via Lombriasco, 4
Ristorante storico di cucina piemontese classica, molto apprezzato per piatti tradizionali ben eseguiti.

Osteria Nuova
Via XX Settembre, 2/M
Cucina piemontese curata e materie prime di qualità, spesso citata tra le migliori osterie del centro.

Porto di Savona
Piazza Vittorio veneto, 2
Locale storico in piazza Vittorio Veneto, famoso per i classici torinesi.

Tre Galline
Via Gian Francesco Bellezia, 37
Tra le trattorie più iconiche della città, menu molto legato alla tradizione.

Ristorante Solferino
Piazza Solferino, 3/B
Elegante ma fedele alla cucina piemontese storica.

Trattoria Cerere
Via Legnano, 17
Trattoria autentica, molto amata dai torinesi.

Trattoria Piemontese
Via Giovanni Francesco Napione, 45
Nome programmatico: forte impronta regionale e piatti classici.

L’Acino
Via San Domenico, 2/A
Cucina piemontese contemporanea ma rispettosa della tradizione.

Antiche Sere
Via Cenischia, 9
Osteria storica, porzioni generose e ricette tradizionali.

Al Gufo Bianco
Corso Dante, 129
Locale molto apprezzato per qualità costante e cucina piemontese casalinga.

