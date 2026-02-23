Tentano di rapinare un appartamento, ma vengono messi in fuga: tre arresti a Torino

TORINO – Tre uomini, uno di 23 e gli altri di 21 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato perché gravemente indiziati di rapina impropria in concorso.

I fatti

È piena notte quando in un condominio in zona Mirafiori Sud. Uno degli inquilini viene svegliato da rumori e voci provenienti dalle scale comuni. L’uomo apre la porta e scende una rampa di scale per controllare cosa stia accadendo. Alla vista di due sconosciuti chiede conto della loro presenza lì a quell’ora, ma guardandosi alle spalle si rende subito conto che la porta di casa, che aveva lasciato socchiusa, è stata spalancata e che una terza persona, con un passamontagna calzato, si è introdotta nell’appartamento.

A quel punto l’uomo chiede aiuto e i tre si danno alla fuga inseguiti dalla vittima e dal figlio; insieme raggiungono uno dei fuggitivi, ma quest’ultimo, con l’aiuto dei complici, riesce a liberarsi e a darsi alla fuga.

A seguito della richiesta di aiuto delle vittime, le volanti dell’UPGSP hanno diramato una nota radio con la descrizione dettagliata dei tre uomini che ha consentito a un equipaggio di individuare i tre ragazzi, corrispondenti alle descrizioni diramate, scendere da un taxi e entrare in un bar tra via Sacchi e Corso Sommelier.

Sottoposti a perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto la patente di una delle vittime e appurato che i tre dopo aver gettato, nei pressi di via Barbera e via Portofino, un portafogli e un cellulare asportati dall’abitazione, nonché il passamontagna utilizzato per perpetrare il furto, sono rimasti nascosti in attesa del taxi che poi li avrebbe condotti portati fino in corso Sommelier, dove ad attenderli c’erano i poliziotti.

