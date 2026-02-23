Ordigno bellico abbandonato in una piazzola di sosta sulla A4 Torino-Milano, sul posto gli artificieri

TORINO – Come sbarazzarsi di un ordigno bellico se non abbandonarlo in una piazzola di sosta?

Proprio questa mattina, infatti, è stato rinvenuto un proiettile da mortaio abbandonato in una piazzola di sosta sull’autostrada A4 Torino-Milano. Anzi, pare sia stato addirittura ritrovato in un cestino dei rifiuti.

Il ritrovamento dell’ordigno – un residuato bellico probabilmente datato – ha, come era prevedibile, causato forti rallentamenti al traffico veicolare tra lo svincolo di Rondissone e l’uscita di Chivasso est, in direzione Torino.

In corso l’intervento degli agenti della polizia stradale di Novara e degli artificieri per la messa in sicurezza del proiettile.

