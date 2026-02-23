Un video immortala un uomo lanciare un estintore contro le persone nella stazione di Torino Porta Susa

TORINO – Un gesto di assoluta follia immortalato in un video che sta facendo il giro del web.

Pochi secondi che mostrano la stazione di Torino Porta Susa. È venerdì 20 febbraio, intorno alle 13:30, e un uomo, incappucciato, in maniera sicura si dirige verso un estintore, lo solleva e lo lancia – letteralmente – al piano di sotto. Poi si allontana come se niente fosse.

Quell’estintore avrebbe potuto colpire e ferire gravemente, se non uccidere, qualcuno. Per fortuna l’episodio non ha avuto gravi conseguenze, ma ha scatenato il panico tra chi era presente in quel momento.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria che hanno bloccato l’autore del gesto prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Non si sa se l’uomo sia stato denunciato o arrestato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Street News (@street.news_ita)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese