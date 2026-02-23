Seguici su

Rimane incastrata con i capelli in un macchinario: incidente sul lavoro a Settimo Torinese

Si tratta di una operaia di 49 anni

SETTIMO TORINESE – È stata trasportata all’ospedale Cto di Torino la donna, operaia di 49 anni, rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro a Settimo Torinese.

Secondo quanto si apprende, è successo tutto nella mattinata di oggi nella ditta Lmt di via De Nicolala. Qui la donna, per cause in fase di accertamento, è rimasta incastrata con i capelli in un macchinario, riportando danni  importanti al cuoio capelluto. Non risulta comunque in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 e l’elisoccorso, sono intervenuti anche i carabinieri  per i rilievi del caso e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4. Sul luogo presenti anche i vigili del fuoco di Torino Stura.

