Affidato ai nonni il fratellino del piccolo Riccardo, morto in ospedale a Torino dopo la caduta dalle braccia della madre

Il fratello resterà coi nonni, con i quali già si trovava fin dal ricovero di Riccardo, mentre i genitori erano in ospedale per assisterlo
CHIERI – Proseguono a cura dei Carabinieri le indagini della Procura per la morte di Riccardo, il bimbo di cinque mesi morto all’ospedale Regina Margherita a Torino ieri sera, 23 febbraio. Il piccolo sarebbe caduto dalle braccia della madre nella villetta di famiglia a Pessione di Chieri (TO). La madre ha riferito agli investigatori di aver avuto un malore mentre teneva in braccio il figlio e di essere svenuta. È stata lei stessa a chiamare i soccorsi e avvertire che il piccolo non respirava. I sanitari della Croce rossa di Chieri l’hanno trovata in stato di shock. Gli inquirenti ora stanno cercando di determinare se la versione della donna sia veritiera.

La procura minori aveva chiesto l’affidamento del fratellino ai nonni, a scopo precauzionale. Il Tribunale dei minorenni ha deciso di accogliere la richiesta: il bimbo, di 4 anni, si trovava già con i nonni mentre il piccolo Riccardo era in fin di vita in ospedale, dove si trovavano ad assisterlo anche i genitori. 

Gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi all’origine della morte del piccolo. Nei prossimi giorni i magistrati disporranno l’autopsia sul corpo del piccolo per provare a chiarire le cause del decesso. 

