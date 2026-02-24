Italian Tech Week diventa Wave by Vento: edizione 2026 sempre a Torino a ottobre

TORINO – Italian Tech Week cambia nome e diventa Wave by Vento, in vista dell’edizione 2026 in programma a Torino dal 7 al 9 ottobre. La famosa e partecipata conferenza di tecnologia ha annunciato oggi, 24 febbraio, la sua evoluzione in Wave by Vento. Il cambio nome riflette l’evoluzione dell’evento stesso dal 2018 ad oggi: Quella che era nata come Italian Tech Week è cresciuta ben oltre i confini di una conferenza nazionale, diventando un punto di incontro globale. L’edizione 2025 è considerata un successo dagli organizzatori, e vi avevano partecipato Jeff Bezos e Ursula von der Leyen, oltre a 15 mila imprenditori, investitori e operatori.

Alla prossima edizione, l’ospite d’onore sarà il fondatore e ceo di Anthropic Dario Amodei. Oltre a John Elkann, ci saranno il ceo di Stellantis Antonio Filosa, Joe Tsai, co-founder & chairman di Alibaba, Linda Rottenberg (Endeavor), Charlie Songhurst (Meta), Dorothy Chou (Google DeepMind), Bryan Kim (a16z) e Anas Biad (Sequoia Capital).

Annunciata un’altra novità: l’introduzione di un ticket di ingresso – suddiviso in quattro categorie di biglietto – anche se l’accesso resterà gratuito per gli studenti e si potranno seguire i contenuti via streaming.

Wave sarà organizzata da Vento, società di venture capital che investe in startup early-stage con ambizioni globali con almeno un imprenditore italiano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese