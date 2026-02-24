Identificato e denunciato l’autore di una rapina in un negozio in centro a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Aveva atteso il momento propizio per eseguire la rapina. Un uomo di 35 anni è stato identificato e denunciato dai Carabinieri dopo avere messo a segno una rapina ai danni di un negozio in centro a Novi (AL).

L’episodio si è verificato sabato 21 febbraio, momento verosimilmente scelto strategicamente dall’autore del reato con l’intento di mimetizzarsi tra i passanti del consueto passeggio del fine settimana. Approfittando di un momento in cui nel negozio non c’erano clienti, il malvivente è entrato in azione aggredendo la commessa. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe spintonato la vittima facendola cadere a terra per poi dirigersi rapidamente verso la cassa e prendere il denaro contante contenuto all’interno. Subito dopo il colpo, il rapinatore è fuggito nelle vie limitrofe. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, allertata per prestare soccorso alla dipendente, che, nonostante la caduta e lo stato di shock, non ha riportato lesioni gravi.

Grazie alle testimonianze raccolte sul luogo e, soprattutto, dell’analisi delle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato e a risalire alla sua identità. L’uomo, un 35enne residente nel novese, è stato rintracciato e denunciato. Dovrà ora rispondere del reato di rapina.

