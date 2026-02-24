Alba Parietti a Sanremo: la torinese debutta come inviata

TORINO – Alba Parietti è arrivata a Sanremo dove, in occasione del Festival di Sanremo, ricoprirà per la prima volta il ruolo di inviata per La Vita in Diretta.

La showgirl torinese ha documentato sui propri canali social il viaggio e le prime ore nella Città dei Fiori, condividendo immagini della partenza e del tragitto in autostrada. Tra valigie e abiti preparati per l’occasione, ha raccontato con ironia l’organizzazione di una trasferta intensa ma concentrata in pochi giorni, definendola una vera e propria maratona festivaliera.

A fare da colonna sonora al viaggio è stato il brano Prendi la strada di Vasco Rossi, scelto per accompagnare le immagini verso la Riviera ligure.

Per Parietti si tratta di un debutto nel ruolo di inviata al Festival, dopo una lunga frequentazione dell’Ariston anche come spettatrice in platea. In questa edizione sarà presente quotidianamente nel foyer del Teatro Ariston, dove realizzerà interviste ai cantanti in gara e seguirà da vicino l’andamento delle serate, partecipando anche agli appuntamenti in sala.

