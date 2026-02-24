Mappare i servizi e le attività per bambini e racchiuderle in un’applicazione: la nuova proposta di Città di Torino e Fondazione San Paolo

TORINO – Servizi, iniziative, dopo scuola e attività per i bambini fino a 6 anni, tutte raccolte in un’unica applicazione. Questa è la sintesi del nuovo progetto approvato oggi dalla Giunta comunale di Torino destinato alle famiglie torinesi.

“Questa “App 0-6” nasce con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana dei genitori – spiega la Città -, offrendo una vetrina digitale evoluta che raccoglie in un unico punto di accesso tutti i servizi, le opportunità educative e le iniziative presenti sul territorio urbano. Lo strumento non sarà solo un contenitore informativo, ma un vero e proprio compagno di viaggio per orientare le famiglie nella fruizione delle offerte cittadine, includendo anche una gestione ottimizzata delle eduteche e di altri servizi innovativi dedicati a questa fascia d’età”.

L’app è stata sviluppata da città di Torino con l’affiancamento della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito dell’iniziativa pluriennale “Città dell’Educazione”.

