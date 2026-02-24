All’aeroporto di Torino il premio ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’ di ACI World

TORINO – Per il terzo anno consecutivo Torino Airport riceve il premio ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’ di ACI World.

Il premio

Il premio viene assegnato dall’associazione mondiale degli aeroporti ACI World nell’ambito degli ASQ-Airport Service Quality Awards e riconosce gli sforzi profusi da tutti coloro che entrano in contatto con i passeggeri e che lavorano per rendere la permanenza nello scalo gradevole e confortevole.

Il riconoscimento assegnato a Torino Airport per il terzo anno consecutivo testimonia l’impegno e la dedizione dei dipendenti del Gruppo SAGAT e dell’intera comunità aeroportuale che, anche a fronte della continua crescita del traffico e del numero di passeggeri, mantengono alti gli standard di qualità confermando l’importanza del miglioramento della customer experience per Torino Airport. ACI World, sempre nell’ambito degli ASQ-Airport Service Quality Awards, ha anche riconosciuto l’impegno di Torino Airport nel garantire la pulizia dell’aerostazione, in base ai giudizi espressi dai passeggeri in partenza.

Come funziona

Gli ASQ Awards premiano l’eccellenza degli aeroporti di tutto il mondo nella customer experience.

Il riconoscimento si basa su un programma di misurazione globale che raccoglie il feedback in tempo reale dei viaggiatori, attraverso questionari autocompilati dai passeggeri, raccolti dal vivo da personale certificato negli aeroporti di tutto il mondo. La metodologia rigorosa garantisce una rappresentazione accurata di una gamma diversificata di esperienze dei passeggeri, rendendolo l’unico sondaggio che consente di fare confronti equi tra gli aeroporti.

Lanciato nel 2006, l’ASQ è il principale programma di monitoraggio e benchmark della soddisfazione dei passeggeri aeroportuali a livello mondiale: nel 2025 sono stati oltre 700mila i questionari raccolti dal programma. Torino Airport vi aderisce dal 2016.

