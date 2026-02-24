Si cerca Lorenza Cecchettin, scomparsa a Torino e malata di Alzheimer

TORINO – Da ore non si hanno notizie di Lorenza Cecchettin.

L’anziana è scomparsa da via Spalato 15 alle ore 15:30 circa ed è malata di Alzheimer. L’appello sui social della famiglia.

Al momento della scomparsa era vestita con golfino a strisce bianche e nere orizzontali, pantalone nero, scarpe nere, borsa nera, un paio di occhiali da vista con montatura nera ed ha capelli a caschetto. La signora Lorenza non si sa orientare per strada ma ha buon linguaggio.

Non ha al seguito alcun documento o telefono cellulare.

Chiunque la vedesse è pregato di contattare subito il NUE 112.

