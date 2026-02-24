Seguici su

CronacaTorino

Si cerca Lorenza Cecchettin, scomparsa a Torino e malata di Alzheimer

Chiunque la vedesse è pregato di contattare subito il NUE 112.

Pubblicato

3 minuti fa

il

TORINO – Da ore non si hanno notizie di Lorenza Cecchettin.

Per approfondire:

L’anziana è scomparsa da via Spalato 15 alle ore 15:30 circa ed è malata di Alzheimer. L’appello sui social della famiglia.

Al momento della scomparsa era vestita con golfino a strisce bianche e nere orizzontali, pantalone nero, scarpe nere, borsa nera, un paio di occhiali da vista con montatura nera ed ha capelli a caschetto. La signora Lorenza non si sa orientare per strada ma ha buon linguaggio.
Non ha al seguito alcun documento o telefono cellulare.

Chiunque la vedesse è pregato di contattare subito il NUE 112.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *