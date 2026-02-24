Seguici su

Don Ciotti ad Alessandria in vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Ospite di Cultura e Sviluppo martedì 3 marzo alle 17.30
ALESSANDRIA – La XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie quest’anno sarà celebrata a Torino, il 21 marzo. Nata nel 1996 per iniziativa della rete di associazioni antimafia Libera e riconosciuta ufficialmente con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, la Giornata del 21 marzo è oggi un appuntamento nazionale di partecipazione civile, memoria viva e responsabilità condivisa. L’appuntamento coinciderà con la chiusura del trentennale di Libera.

In vista di questo momento, martedì 3 marzo alle ore 17.30 l’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria ospiterà Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, insieme ai referenti nazionali e territoriali dell’associazione. L’incontro sarà un’occasione per invitare la cittadinanza alla partecipazione e condividere il significato di una giornata che, ogni anno, rinnova la memoria delle vittime innocenti delle mafie e l’impegno collettivo contro criminalità organizzata e corruzione. Saranno presenti anche rappresentanti delle scuole del territorio. Per info e prenotazioni, consultare il sito dedicato di Cultura e Sviluppo.

