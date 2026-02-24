Torino
Letame e striscione contro Cairo: la rabbia dei tifosi del Toro dopo l’ennesima sconfitta
Dopo il 3-0 contro il Genoa e il cambio allenatore
TORINO – Nella notte tra ieri e oggi alcune persone hanno contestato i vertici della squadra del Torino gettando letame e appendendo uno striscione di fronte allo stadio Filadelfia, a Torino.
Il riferimento è a Urbano Cairo, presidente della società, accusato di una gestione poco coraggiosa e non all’altezza delle aspettative dei tifosi. Il Toro ha perso 3-0 in trasferta contro il Genoa, subito dopo è stato esonerato l’allenatore Marco Baroni e al subentro del nuovo coach, Roberto D’Aversa, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca16 ore fa
E’ morto il piccolo Riccardo, il bambino di 5 mesi caduto per le scale con la madre a Pessione
Cronaca3 giorni fa
Bimbo di 5 mesi cade dalle braccia della madre a Chieri, è grave
Cronaca1 giorno fa
Rimane incastrata con i capelli in un macchinario: incidente sul lavoro a Settimo Torinese
Cronaca4 ore fa
Affidato ai nonni il fratellino del piccolo Riccardo, morto in ospedale a Torino dopo la caduta dalle braccia della madre
Cronaca1 giorno fa
Un video immortala un uomo lanciare un estintore contro le persone nella stazione di Torino Porta Susa
Meteo6 minuti fa
Torino, previsioni meteo del 25 febbraio 2026
Torino17 minuti fa
Letame e striscione contro Cairo: la rabbia dei tifosi del Toro dopo l’ennesima sconfitta
Sport56 minuti fa