Letame e striscione contro Cairo: la rabbia dei tifosi del Toro dopo l’ennesima sconfitta

TORINO – Nella notte tra ieri e oggi alcune persone hanno contestato i vertici della squadra del Torino gettando letame e appendendo uno striscione di fronte allo stadio Filadelfia, a Torino.

Il riferimento è a Urbano Cairo, presidente della società, accusato di una gestione poco coraggiosa e non all’altezza delle aspettative dei tifosi. Il Toro ha perso 3-0 in trasferta contro il Genoa, subito dopo è stato esonerato l’allenatore Marco Baroni e al subentro del nuovo coach, Roberto D’Aversa, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

