Immaginare il futuro dello sport alla prova di IA e tecnologia: ne parlano Basket Torino, il Comune di Torino e la società Orbyta

TORINO – Come sarà lo sport tra dieci anni? Come cambieranno il gioco, le statistiche e l’economia che gravita intorno alle prestazioni degli atleti? Questa sarà la domanda al centro della tavola rotonda “Il futuro dello sport”, organizzata per domani, 25 febbraio, nella sede della società “Orbyta Tech” in piazza Castello a Torino.

All’evento parteciperanno i delegati della società Basket Torino, che gioca in Serie A2 maschile, e del Comune di Torino. Sul palco ci saranno Domenico Carretta, assessore allo Sport della Città di Torino, Matteo Schina (playmaker di Basket Torino), Giulia Pettinau (Ceo di Orangogo), Matteo Fogli (manager di Orbyta Tech e assessore all’Innovazione Tecnologica e Infrastrutture Digitali per il Comune di San Mauro Torinese).

Al centro della discussione ci sarà il report “Lo sport nel 2036”, realizzato da Orbyta Tech. Per partecipare occorre scrivere a marketing@orbyta.it.

La tecnologia sta cambiando gli sport eccome. Lo si è visto nelle scorse settimane con le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma sono anni che il mondo dello sport e del basket in particolare ne discute.

Is the Mid-Range dead in today’s NBA? Here’s a heatmap of the most common shot locations in 2000 vs. 2024. pic.twitter.com/Y1Qk4ebc0G — Algorithmic Athlete (@AlgoAthlete) September 25, 2025



L’esempio più famoso è l’aumento del tiro da 3 punti, che negli ultimi 15 anni è cresciuto molto sia in NBA che nei campionati italiani anche sulla base di valutazioni data driven delle società. Grazie ai dati si può dire per esempio che in NBA nella stagione 2015-2016 i tentativi di tiro da 3 erano stati in media 24, mentre nella stagione ’24-’25 sono saliti in media 37.

Più di recente l’NBA ha lanciato l’NBA Launchpad, una sorte di portale dove le start up possono caricare i loro progetti e le proprie tecnologie “che promuovano le principali priorità cestistiche e aziendali dell’NBA”.

In Italia questo tipo di interconnessione tra tecnologie e sport non è così avanzato, ma la tendenza è la stessa: integrare le infrastrutture digitali e i dati raccolti sul campo. Basti pensare a tutte le statistiche messe a disposizione quasi in tempo reale dalla Lega Serie A2 di basket e elaborate in grafici. Grazie ad essi per esempio si può dire che Robert Allen della Reale Mutua Torino sta facendo un’ottima stagione: è primo, per esempio, nella media rimbalzi, rimbalzi offensivi e nella valutazione generale.

