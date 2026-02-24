TORINO – Le previsioni meteo per Torino di mercoledì 25 febbraio 2026 confermano una giornata all’insegna della stabilità atmosferica ma caratterizzata da cieli molto nuvolosi e condizioni umide, tipiche delle fasi anticicloniche invernali sulla Pianura Padana. Un campo di alta pressione continua a interessare il Nord Ovest, tuttavia la presenza di umidità nei bassi strati favorirà la formazione di nubi compatte e banchi di nebbia, soprattutto nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni e non è stata diramata alcuna allerta meteo. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti: massima di 14°C, minima di 9°C, con uno zero termico a 3177 metri, indice di aria temperata in quota.

Mattino: cielo coperto e atmosfera umida su Torino

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio torinese. L’assenza di ventilazione significativa — con venti assenti al mattino — contribuirà a mantenere uno strato nuvoloso compatto. Le temperature resteranno stabili intorno ai 9°C nelle prime ore del giorno. La sensazione sarà quella di un clima umido e statico, senza variazioni significative fino a metà giornata.

Pomeriggio: nebbie locali e clima mite

Nel corso del pomeriggio potranno formarsi foschie dense e locali banchi di nebbia, specie nelle zone periferiche e nelle aree prossime al Po e alla Dora. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, confermando un contesto termico relativamente mite per il periodo. I venti saranno deboli da Nordest, senza particolari rinforzi. Il quadro generale resterà stabile, con nubi persistenti ma senza fenomeni associati.

Sera: correnti secche e rapido rasserenamento

La svolta arriverà in serata. L’ingresso di correnti più secche dai quadranti settentrionali favorirà un progressivo diradamento della copertura nuvolosa, fino a cieli poco nuvolosi o sereni in tarda serata. Il rasserenamento potrà favorire un leggero calo delle temperature nelle ore notturne successive.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 26 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con ampie schiarite e clima gradevole;

giornata soleggiata e stabile, con ampie schiarite e clima gradevole; Venerdì 27 febbraio: aumento della nuvolosità con atmosfera più grigia, ma senza precipitazioni significative;

aumento della nuvolosità con atmosfera più grigia, ma senza precipitazioni significative; Sabato 28 febbraio: condizioni variabili, alternanza tra schiarite e annuvolamenti.

