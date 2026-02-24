Il cuore del bimbo morto dopo un incidente a Pessione sarà donato per cercare di salvare un altro paziente

TORINO – Secondo diversi giornali tra cui La Stampa e Ansa, il cuore del bambino di 5 mesi che è deceduto ieri all’ospedale Regina Margherita di Torino sarà espiantato e donato a un altro paziente ricoverato fuori regione.

Il piccolo era caduto nella sua casa di Pessione, nel torinese. Dopo la corsa in ospedale e il ricovero, è iniziata un’intensa fase di cure, che hanno portato alla morte 48 ore dopo l’incidente. Ansa, che cita una fonte interna all’ambiente sanitario torinese, scrive che i genitori hanno dato il consenso alla donazione e la procura ha approvato. La procura ha voce in capitolo perché sui fatti è stata aperta un’indagine.

