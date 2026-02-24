Moto GP, Francesco Bagnaia passerà in Aprilia dal 2027

TORINO – Novità nel mercato piloti della moto GP: il torinese Pecco Bagnaia passerà dalla Ducati all’Aprilia nel 2027. Acosta prenderà il suo posto con la rossa. Si tratta di un probabile effetto domino: l’attuale compagno di scuderia Ducati Marc Marquez ha annunciato il rinnovo, e a Pecco la posizione di numero due evidentemente stava stretta. Il futuro di Bagnaia a Ducati Team Lenovo era diventato fragile dopo una deludente stagione 2025: solo due vittorie e un quinto posto, mentre Marquez aveva trionfato, guadagnandosi la priorità contrattuale nel team. In Aprilia, Bagnaia troverà un altro italiano, a differenza sua in forte ascesa: Marco Bezzecchi. Si parla di un contratto lungo, quello che ha firmato o sta per firmare Pecco: ben 4 anni, una rarità nel Motomondiale. Sorprende la tempistica: il trasferimento viene annunciato un anno prima, rischiando di condannare Bagnaia a un anno da separato in casa.

Intanto, il test di Buriram (Thailandia) in preparazione al primo GP della stagione, quello del prossimo week end 27 febbraio – 1° marzo, è stato tutto sommato positivo per Francesco, che si è detto soddisfatto delle prestazioni della sua moto, nonostante un piccolo intoppo.

