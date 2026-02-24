SportTorino
Moto GP, Francesco Bagnaia passerà in Aprilia dal 2027
Il pilota Ducati correrà la stagione che sta per cominciare ancora “in rosso” come compagno di Marc Marquez, poi lascerà per diventare compagno di Bezzecchi
TORINO – Novità nel mercato piloti della moto GP: il torinese Pecco Bagnaia passerà dalla Ducati all’Aprilia nel 2027. Acosta prenderà il suo posto con la rossa. Si tratta di un probabile effetto domino: l’attuale compagno di scuderia Ducati Marc Marquez ha annunciato il rinnovo, e a Pecco la posizione di numero due evidentemente stava stretta. Il futuro di Bagnaia a Ducati Team Lenovo era diventato fragile dopo una deludente stagione 2025: solo due vittorie e un quinto posto, mentre Marquez aveva trionfato, guadagnandosi la priorità contrattuale nel team. In Aprilia, Bagnaia troverà un altro italiano, a differenza sua in forte ascesa: Marco Bezzecchi. Si parla di un contratto lungo, quello che ha firmato o sta per firmare Pecco: ben 4 anni, una rarità nel Motomondiale. Sorprende la tempistica: il trasferimento viene annunciato un anno prima, rischiando di condannare Bagnaia a un anno da separato in casa.
Intanto, il test di Buriram (Thailandia) in preparazione al primo GP della stagione, quello del prossimo week end 27 febbraio – 1° marzo, è stato tutto sommato positivo per Francesco, che si è detto soddisfatto delle prestazioni della sua moto, nonostante un piccolo intoppo.
