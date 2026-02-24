Chi sono i 6 atleti piemontesi che parteciperanno alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

TORINO – Conclusa la trionfale esperienza delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia è già tempo di pensare alle Paralimpiadi, che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo sulle stesse pista che hanno visto sfidarsi gli atleti normodotati.

L’Italia porterà su neve e ghiaccio il numero record di 42 atleti (37 uomini, 5 donne), di cui 12 esordienti, più 3 atleti guida, che competeranno in 6 discipline: Sci Alpino, Sci Nordico, Biathlon, Snowboard, Curling in Carrozzina e Para Ice Hockey. Di questi 6 sono atleti piemontesi: 3 nella squadra di Ice Hockey, 1 nello snowboard, uno nello sci di fondo e una nella squadra di curling.

I 6 atleti piemontesi alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Gabriele Araudo

Portiere della squadra di Para Ice Hockey, nato a Carmagnola e residente a Nichelino.

Gian Luca Cavaliere

Para Ice Hockey, nato a Torino.

Andrea Macrì

Para Ice Hockey, nato a Torino.

Paolo Priolo

Snowboard, nato ad Asti.

Michele Biglione

Sci di fondo, Cat. Sitting, nato a Cuneo.

Giuliana Turra

Curling in carrozzina, nata a Cuneo.

