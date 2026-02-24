Sequestrati all’aeroporto di Caselle più di 4600 farmaci privi dei requisiti di legge

CASELLE TORINESE – La Guardia di Finanza ha intercettato all’aeroporto di Caselle (TO) oltre 4600 farmaci privi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l’immissione in commercio. I controlli della Finanza, congiunti con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno consentito di individuare 4 passeggeri, poi deferiti all’Autorità Giudiziaria, che hanno tentato di importare da territori extra-UE 4615 farmaci privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute.

I medicinali erano stati abilmente occultati all’interno di capi di abbigliamento e riposti in bagagli imbarcati, sono risultati in alcuni casi non conformi alle normative sanitarie europee e, in altre circostanze, eccedenti l’ordinario fabbisogno personale. Tutti i farmaci erano privi delle ricette mediche giustificative del possesso.

