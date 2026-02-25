La Igor Volley Novara perde il derby con Scandicci e saluta la Champions League

FIRENZE – La Igor Volley Gorgonzola Novara è fuori dalla CEV Champions League. Le zanzare non sono riuscite a difendere il vantaggio che avevano ottenuto vincendo la partita d’andata con Scandicci e sono crollate nel ritorno a Firenza al golden set.

E dire che le piemontesi erano partie forte, aggiudicandosi il primo set, pur sudato, per 24-26, poi la luce si è spenta e le toscane sono venute fuori alla grande aggiudicandosi nettamente i tre set successivi (25-17, 25-15, 25-21) che servivano per ribaltare il risultato.

Cosa perfettamente riuscita nel golden set, che Scandicci si è aggiudicata 15-7 conquistando così l’accesso alle semifinali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese