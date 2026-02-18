NovaraSport
La Igor Novara si aggiudica l’andata del derby di Champions con Scandicci
25-22, 25-21, 22-25, 25-23 i set che significano 3-1 per NOvara in attesa del ritorno
NOVARA – Le zanzare della Igor Gorgonzola Novara si sono aggiudicate la partita di andata del derby di CEV Champions League per conquistare un posto nei quarti di finale della manifestazione.
La Igor si è imposta per 3-1 con parziali sempre piuttosto tirati, a dimostrazione del valore di entrambe le squadre. 25-22, 25-21, 22-25, 25-23 i set che significano 3-1 per Novara in attesa del ritorno.
