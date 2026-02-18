Seguici su

NovaraSport

La Igor Novara si aggiudica l’andata del derby di Champions con Scandicci

25-22, 25-21, 22-25, 25-23 i set che significano 3-1 per NOvara in attesa del ritorno
Gabriele Farina

Pubblicato

21 secondi fa

il

NOVARA – Le zanzare della Igor Gorgonzola Novara si sono aggiudicate la partita di andata del derby di CEV Champions League per conquistare un posto nei quarti di finale della manifestazione.

La Igor si è imposta per 3-1 con parziali sempre piuttosto tirati, a dimostrazione del valore di entrambe le squadre. 25-22, 25-21, 22-25, 25-23 i set che significano 3-1 per Novara in attesa del ritorno.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *