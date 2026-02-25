SportTorino
La Reale Mutua Fenera Chieri batte Lodz e vola in semifinale di Cev Cup
Prosegue il percorso di Chieri in coppa
TORINO – Dopo la vittoria per 1-3 in Polonia la Reale Mutua Fenera Chieri 76 concede il bis e supera il PGE Grot Budowlani Łódź anche al Pala Giani Asti di Torino, conquistando così l’accesso alla semifinale di Cev Cup.
Netta la vittoria delle ragazze di Chieri, che si sono imposte 3-0 sulle polacche. I parziali dicono 25-18, 25-19, 25-21 a raccontare una partita controllata senza patemi.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
E’ morto il piccolo Riccardo, il bambino di 5 mesi caduto per le scale con la madre a Pessione
Cronaca23 ore fa
Si cerca Lorenza Cecchettin, scomparsa a Torino e malata di Alzheimer
Cronaca1 giorno fa
Affidato ai nonni il fratellino del piccolo Riccardo, morto in ospedale a Torino dopo la caduta dalle braccia della madre
Cronaca2 giorni fa
Rimane incastrata con i capelli in un macchinario: incidente sul lavoro a Settimo Torinese
Cittadini13 ore fa