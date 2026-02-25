Seguici su

La Reale Mutua Fenera Chieri batte Lodz e vola in semifinale di Cev Cup

Prosegue il percorso di Chieri in coppa
TORINO – Dopo la vittoria per 1-3 in Polonia la Reale Mutua Fenera Chieri 76 concede il bis e supera il PGE Grot Budowlani Łódź anche al Pala Giani Asti di Torino, conquistando così l’accesso alla semifinale di Cev Cup.

Netta la vittoria delle ragazze di Chieri, che si sono imposte 3-0 sulle polacche. I parziali dicono 25-18, 25-19, 25-21 a raccontare una partita controllata senza patemi.

