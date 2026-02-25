La mamma di Riccardo è indagata, il piccolo di 5 mesi è morto in ospedale a Torino

TORINO – Continuano le indagini della Procura per la morte di Riccardo, il bimbo di cinque mesi morto all’ospedale Regina Margherita di Torino il 23 febbraio. Il piccolo sarebbe caduto dalle braccia della madre nella villetta di famiglia a Pessione di Chieri dopo che la donna aveva avuto un malore mentre teneva in braccio il figlio.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e la donna è stata iscritta nel registro degli indagati. Ora potrà nominare un consulente di sua fiducia da affiancare allo specialista individuato dagli inquirenti.

Oggi, inoltre, è stata affidata l’autopsia sul piccolo Riccardo che permetterà di fare piena luce sulle cause della morte del piccolo. Il cuore del bambino di 5 mesi è stato espiantato e donato a un altro paziente ricoverato fuori regione: ha salvato un altro bambino.

