Le sbarre del passaggio a livello sono alzate, ma il treno della linea Pinerolo-Chivasso passa comunque

TORINO – Un episodio pericoloso e che, soprattutto, avrebbe potuto avere conseguenze davvero gravi.

Stiamo parlando di quanto accaduto tra Riva di Pinerolo e Bivio di Roletto.

Nella serata di ieri, intorno alle 19:30, il treno della linea Sfm2 Pinerolo-Chivasso da poco ripartito proprio da Pinerolo ha attraversato il passaggio a livello sulla provinciale 195 ma le sbarre non si erano chiuse. Qualche automobilista avrebbe potuto rischiare di passare durante l’attraversamento del treno, con conseguenze facilmente immaginabili.

A denunciare quanto accaduto, con tanto di foto inviata da alcuni utenti, è stata Giulia Proietti, l’assessora alla mobilità di Pinerolo, che sui social scrive:

Parliamo di sicurezza ferroviaria. Parliamo di mesi di chiusure, disagi, ritardi cronici sulla linea, interruzioni giustificate sempre con la stessa motivazione: “stiamo investendo per aumentare la sicurezza”. Parliamo di fondi PNRR destinati proprio all’ammodernamento e alla messa in sicurezza dei passaggi a livello.

E poi succede questo. È DI UNA GRAVITÁ INAUDITA Chiederò conto all’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi. Chiederò spiegazioni a Rete Ferroviaria Italiana e a Trenitalia.

Com’è possibile che, dopo mesi di lavori e milioni di euro investiti, un treno attraversi un passaggio a livello con le barriere aperte? Chi doveva controllare?

Chi ha certificato il funzionamento?

Chi si assume la responsabilità? Non stiamo parlando di un ritardo.

Non stiamo parlando di un disagio.

Stiamo parlando di sicurezza pubblica. Perché qui poteva succedere qualcosa di irreparabile!! Nota: grazie a chi ha segnalato. In situazioni simili, contattare subito le forze dell’ordine è essenziale.

