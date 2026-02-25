TORINO – Le previsioni meteo per Torino di giovedì 26 febbraio 2026 confermano un quadro dominato dall’alta pressione sul Nord Ovest, che garantirà condizioni stabili e asciutte su tutta l’area urbana e collinare. La giornata sarà nel complesso luminosa, con solo qualche nube sparsa al mattino e ampie schiarite nel corso delle ore centrali. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive. Le temperature si manterranno su valori decisamente miti per il periodo: massima fino a 18°C, minima di 6°C, mentre lo zero termico salirà a 3138 metri, segnale di un’anomalia termica positiva tipica di una fase anticiclonica ben strutturata.

Mattino: nubi sparse e atmosfera stabile

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi o a tratti parzialmente nuvolosi, soprattutto tra le prime ore e la tarda mattinata. Si tratterà di addensamenti irregolari, destinati a dissolversi progressivamente. I venti saranno deboli dai quadranti Sud-Sudest, contribuendo a mantenere un clima relativamente mite già all’alba. L’assenza di precipitazioni e la buona visibilità favoriranno la regolare circolazione cittadina.

Pomeriggio: ampie schiarite e clima quasi primaverile

Nel corso del pomeriggio il cielo tenderà a rasserenarsi ulteriormente, lasciando spazio a ampie schiarite e condizioni soleggiate prevalenti. Le temperature raggiungeranno il picco di 18°C, un valore superiore alla media climatologica di fine febbraio. I venti risulteranno assenti o molto deboli, accentuando la sensazione di tepore nelle ore centrali della giornata. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto, grazie a un quadro meteo stabile e asciutto.

Sera: stabilità e calo termico graduale

In serata il tempo rimarrà sereno o poco nuvoloso, senza variazioni significative. Le temperature caleranno progressivamente dopo il tramonto, riportandosi su valori più consoni alla stagione, ma sempre in un contesto stabile e senza fenomeni.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 27 febbraio: giornata variabile, con aumento della copertura nuvolosa ma fenomeni poco probabili;

ancora tempo variabile, alternanza tra schiarite e annuvolamenti; Domenica 1 marzo: tendenza a cielo nuvoloso, con possibile ulteriore incremento della copertura.

