Vercelli, bidello condannato a sei mesi per aver adescato un 14enne su Whatsapp

VERCELLI – Un bidello di 37 anni di una scuola media del vercellese è stato condannato a sei mesi di reclusione – con pena sospesa subordinata al pagamento di due provvisionali da 5mila euro ciascuna: una in favore dell’ex alunno e una alla madre, costituiti parte civile – per aver adescato su Whatsapp uno studente 14enne all’epoca dei fatti.

Avrebbe cercato di approcciarlo sulla chat per poi offrirsi per ripetizioni in cambio di incontri per partite di biliardo e l’inserimento in una chat scolastica. La vicenda è avvenuta tra il 2021 e il 2023 e a denunciare i fatti non fu il minorenne ma una collega del collaboratore scolastico.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati computer e dispositivi informatici. All’interno di uno di questi sarebbero stati trovati otto video e sette fotografie raffiguranti minori. L’accusa oltre all’adescamento è di detenzione di materiale pornografico e con la condanna è arrivata anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese