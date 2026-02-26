Fa pascolare il gregge in un terreno nell’astigiano, il proprietario lo riprende con un drone, lo porta a processo e vince

ASTI – Mille euro di multa per aver portato al pascolo un gregge senza autorizzazioni. Questo è l’esito di un processo per pascolo abusivo svolto ad Asti a carico di un 58enne cuneese.

I fatti risalgono al gennaio 2024. Il proprietario dei terreni, per cui aveva effettivamente concesso un’autorizzazione per il pascolo a una persona, aveva notato un gregge guidato da un pastore che però non corrispondeva al beneficiario dell’ok originario. Per fornire le prove necessarie il proprietario si è dotato di drone e ha ripreso il pascolo delle pecore all’interno del suo terreno. Quelle stesse immagini sono state usate per sporgere denuncia e sono finite nel dossier del giudice, che gli ha dato ragione.

