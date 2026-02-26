Dalle Olimpiadi di Milano al ghiaccio di Torino: dal 28 febbraio al Tazzoli i campionati assoluti di short track

TORINO – Dal 28 febbraio al 1 marzo a Torino ci saranno i Campionati Italiani Assoluti di short track, organizzati in collaborazione tra FISG e Velocisti Ghiaccio Torino. Ad ospitare le gare sarà il Palaghiaccio Tazzoli, dove si disputeranno le distanze singole di 500, 1000 e 1500 metri e il titolo assoluto overall che incoronerà i vincitori al maschile e al femminile nella sommatoria delle classifiche, succedendo nell’albo d’oro a Pietro Sighel ed Elisa Confortola. All’interno della due giorni di competizione, con inizio fissato sempre alle ore 9, si svolgerà anche la tappa del circuito giovanile Coppa Italia Junior categorie C e D.

La diretta streaming delle gare sarà disponibile su FISG TV.

“Ospitare i Campionati Italiani Assoluti di Short Track è per la Velocisti Ghiaccio Torino un grande onore e una responsabilità verso il movimento sportivo e la nostra città – commenta Angela Barbera, presidente della VGT -. Accoglieremo i migliori atleti italiani e le nostre stelle olimpiche, da Elisa Confortola a Pietro Sighel e Thomas Nadalini, offrendo uno spettacolo di altissimo livello. Ci auguriamo che l’energia olimpica contribuisca a valorizzare ulteriormente uno sport ancora di nicchia, ma capace di regalare emozioni straordinarie”.

