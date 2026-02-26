Gruppo Torinese Trasporti: nel 2026 più addetti al controllo e a gennaio anche meno “portoghesi”

TORINO – GTT, Gruppo Torinese Trasporti prosegue il piano di potenziamento su sicurezza, assistenza ai passeggeri e contrasto all’evasione tariffaria.

I numeri del 2025

2.990.868 controlli totali

272.367 controlli a gennaio

Gennaio 2026: primi effetti del potenziamento

377.187 controlli effettuati

+38% rispetto a gennaio 2025

–24% evasione tariffaria

Il rafforzamento dell’organico ha quindi prodotto un aumento significativo delle verifiche e una riduzione dell’evasione.

Progetti attivi

Linea Sicura: coinvolte 13 linee della rete

Safe Tram: oltre 6.300 controlli effettuati

Le attività sono svolte in collaborazione con forze dell’ordine e agenzie di sicurezza privata.

Le prossime misure nel 2026

Organico fino a 300 addetti alla clientela

Introduzione di nuove body cam, dopo la fase sperimentale

Maggiore presidio nelle fasce serali e notturne

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza reale e percepita del servizio, migliorando la gestione delle situazioni critiche a bordo.

“Questi dati sono molto incoraggianti e dimostrano che siamo sulla strada giusta – ha dichiarato Salvatore Gaudiello, Responsabile Infrastrutture – La sicurezza dei passeggeri è una priorità che riguarda ogni anno oltre 250 milioni di utenti tra Torino e provincia. Le misure sperimentali introdotte nei mesi scorsi stanno producendo i risultati attesi. Il percorso è ancora in evoluzione, ma nei prossimi mesi puntiamo a rafforzare ed ampliare ulteriormente questi livelli di servizio, con l’obiettivo di garantire maggiore tutela, assistenza e qualità complessiva dell’esperienza di viaggio”.

