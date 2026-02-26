Nuova biblioteca civica centrale a Torino Esposizioni, Maurizia Rebola curerà il calendario

TORINO – OGR Torino, Fondazione CRT e Città di Torino stanno collaborando per costruire la nuova Biblioteca Civica Centrale presso Torino Esposizioni. L’intesa, definita nel CdA di OGR, rientra in un più ampio accordo strategico con la Fondazione CRT in ambito culturale. Il Consiglio ha individuato Maurizia Rebola, già direttrice del Circolo dei Lettori e oggi alla guida di OGR, come figura di riferimento che avrà il compito di curare il calendario e coordinare le attività culturali del nuovo polo.

L’intervento si svolgerà in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, cui è affidata la gestione degli spazi, e con il Servizio Biblioteche Civiche, responsabile del servizio bibliotecario.

“La collaborazione strategica e la decisione assunta oggi dal Consiglio di OGR, società strumentale della Fondazione CRT – dichiara il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo – si inseriscono in un percorso istituzionale condiviso volto a valorizzare l’ex Torino Esposizioni quale nuovo fulcro culturale cittadino, capace di integrare funzioni bibliotecarie, produzione culturale, innovazione e partecipazione”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese