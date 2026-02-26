Lupa che si aggirava nei dintorni di Novi catturata e portata al Canc di Grugliasco

ALESSANDRIA – Una lupa è stata catturata nei giorni scorsi a Novi. La sua presenza nel territorio alessandrino era già nota da tempo e infatti la Regione si era già mobilitata con i carabinieri forestali per catturarla e portarla in un centro sicuro. Non era aggressiva, ma aveva iniziato ad avvicinarsi sempre di più ad altri animali domestici in luoghi frequentati anche dall’uomo. Dopo la cattura da parte di un team di specialisti tra cui gli agenti del Nucleo faunistico ambientale della Provincia e il personale delle Aree Protette dell’Appennino piemontese, è stata trasferita al Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco dell’Università di Torino, dove verrà sottoposta a monitoraggio clinico per almeno 48 ore.

