Girato anche in Piemonte il nuovo film di Simone Catania, “Brianza”

TORINO – Primo ciak in Piemonte per Brianza, il nuovo lungometraggio diretto e prodotto dal regista torinese Simone Catania. Le riprese si svolgeranno per circa tre settimane tra diverse località piemontesi, per poi proseguire in Lombardia e in Svizzera.

Ispirato a un fatto di cronaca, Brianza racconta la storia di Giorgio Farina, interpretato da Fausto Russo Alesi: un uomo onesto che, oppresso dalle dinamiche sociali e culturali della provincia, finirà per commettere un reato.

Prodotto da Indyca e Beauvoir Films con Rough Cat, il film è realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 – Bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund.

Nel cast principale figurano Fausto Russo Alesi, Paolo Pierobon, Marina Rocco, Giovanni Calcagno e Christophe Sermet.

La sceneggiatura porta la firma di Ugo Chiti, Fabio Natale e Simone Catania. La fotografia è curata da Pietro Zuercher, il suono da Giovanni Corona, le musiche sono di Victor Hugo Fumagalli, mentre il montaggio è affidato a Chiara Griziotti.

Sinossi

Brianza, 2010. Giorgio Farina gestisce l’attività di famiglia, fondata dal nonno e tramandata fino a lui di padre in figlio: l’orgoglio della famiglia Farina. La spregiudicatezza negli investimenti, però, unita al periodo più nero della crisi economica, trascina Giorgio in un abisso di debiti, costringendolo a mentire persino alla propria famiglia pur di nascondere il proprio fallimento. Per custodire ad ogni costo il suo segreto, Giorgio, consulente della polizia e stimato da tutto il paese per la sua irreprensibile onestà, si ritroverà a compiere un atto del quale non si sarebbe mai pensato capace.

Il regista

Simone Catania – regista e produttore tra i fondatori della casa di produzione torinese Indyca – torna dietro la macchina da presa dopo la sua opera prima Drive Me Home (2018). Tra i suoi progetti si segnala inoltre “Tina”, lungometraggio in sviluppo anch’esso basato su una storia vera.

