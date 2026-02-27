Seguici su

184 posti di lavoro in Piemonte per i giovani tra 18 e 28 anni con il Servizio Civile Universale

La presentazione delle domande è da effettuarsi entro l’8 aprile 2026
PIEMONTE – Sono 184 le opportunità di Servizio Civile Universale messe a disposizione da Anpas Piemonte per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. Un’occasione concreta per entrare nel mondo del volontariato organizzato e contribuire alla tutela della salute e al benessere delle comunità locali.

Il progetto riguarda diversi ambiti: dal soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, all’assistenza, fino all’educazione e promozione culturale. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro le ore 14 dell’8 aprile 2026, con accesso tramite Spid.

Un anno di esperienza formativa e retribuita

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile di circa 520 euro. Durante il percorso, i volontari acquisiscono competenze tecniche e trasversali, sviluppano senso di responsabilità e maturano una maggiore consapevolezza civica. Per molti giovani si tratta del primo contatto concreto con il mondo del lavoro e con un sistema organizzato di responsabilità verso gli altri.

Soccorso 118: formazione e intervento sul territorio

Uno dei settori centrali è il soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118. Dopo una formazione iniziale certificata dalla Regione Piemonte, i giovani volontari affiancheranno i soccorritori esperti delle Pubbliche Assistenze, entrando progressivamente nei turni di ambulanza.

Educazione, prevenzione e inclusione

Accanto all’ambito sanitario, Anpas promuove progetti dedicati all’assistenza e alla promozione culturale. I volontari saranno coinvolti in attività di sensibilizzazione nelle scuole superiori e sul territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso, del volontariato e di corretti stili di vita.

Particolare attenzione è riservata all’inclusione, infatti 51 posti sono destinati a giovani con bassa scolarizzazione o in condizioni di difficoltà economica, confermando il Servizio Civile come strumento di equità e cittadinanza attiva.

Tutte le informazioni dettagliate sui progetti e sulle sedi sono consultabili sul sito ufficiale di Anpas Piemonte.

