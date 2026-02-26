Fertility day, il 7 marzo check up gratuiti a Torino per le coppie che vogliono una gravidanza

TORINO – Visita ginecologica ed ecografia pelvica gratuite per le donne che desiderano una gravidanza, consulenze dedicate alla coppia o alla singola paziente su prevenzione e preservazione della fertilità, con valutazioni personalizzate effettuate da specialisti in medicina della riproduzione. È quanto prevede la campagna Fertility Day, promossa da IVIRMA Italia in occasione della Festa della Donna.

L’appuntamento è per il 7 marzo, giornata in cui le cliniche IVI e Genera del gruppo apriranno le porte al pubblico nelle sedi di Milano, Torino, Marostica (Vicenza), Padova, Genova, Cattolica, Bologna, Umbertide (Perugia), Roma, Napoli, Bari e Cagliari.

«Durante il Fertility Day contiamo di effettuare almeno 200 visite in tutta Italia, dedicando a ogni paziente il tempo necessario – spiega Filippo Maria Ubaldi, Professore Ordinario Straordinario di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università della Calabria e direttore medico del gruppo IVIRMA Italia –. Entrare per la prima volta in una struttura specializzata può generare timore, ma iniziative come questa permettono di ricevere gratuitamente e senza impegno una consulenza personalizzata sulla situazione della donna o della coppia e sul percorso più indicato da intraprendere».

Per accedere al check-up gratuito è obbligatoria la prenotazione, da effettuare:

compilando il form online sul sito dedicato: https://www.generapma.it/fertycheck2026/

chiamando il Numero Verde 800 016 969

Le visite saranno programmate fino a esaurimento disponibilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese