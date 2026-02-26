TORINO – Partirà il prossimo 7 marzo da Torino un’iniziativa che unisce passione per i viaggi e amore per gli animali: “Operazione Panda 4×4 Zampe”, un’avventura di 1.774 chilometri attraverso l’Italia, con un obiettivo chiaro e concreto: accendere i riflettori sul randagismo nel Sud del Paese e raccogliere fondi a sostegno di associazioni e canili che ogni giorno si confrontano con questa emergenza.

A promuovere l’iniziativa sono tre persone comuni, guidate da Alberto Conrotto, che hanno deciso di utilizzare un simbolo iconico dell’automobilismo italiano, la Fiat Panda 4×4, come strumento per sensibilizzare e raccontare storie spesso invisibili. L’idea è semplice ma efficace: 1 euro donato per ogni chilometro percorso, trasformando il viaggio in un gesto concreto di solidarietà.

Con Alberto ci sarano Andrea e “il nostro meccanico di fiducia” Augusto, appassionato di motori e designer.

“Non siamo influencer, non rappresentiamo un brand e non stiamo cercando visibilità personale”, sottolinea Conrotto. “Vogliamo solo che si parli di questo tema, coinvolgendo più persone possibile in una responsabilità collettiva verso chi non ha voce: gli animali abbandonati e le strutture che li accolgono”.

Il percorso e gli obiettivi

Il percorso attraverserà città e paesi dell’Italia centrale e meridionale fino a raggiungere la Sicilia, facendo tappa in realtà locali che lavorano ogni giorno per il benessere degli animali. L’iniziativa punta così a mettere in evidenza il lavoro silenzioso dei canili e delle associazioni locali, spesso poco conosciuto ma fondamentale.

Chiunque voglia contribuire può farlo tramite la raccolta fondi online, pensata per trasformare la distanza percorsa in un aiuto concreto: Operazione Panda 4×4 Zampe su GoFundMe.

Un’iniziativa autentica, senza strutture alle spalle o campagne pubblicitarie, che dimostra come un’idea semplice, un’auto simbolica e la determinazione di pochi possano diventare un potente strumento di sensibilizzazione sociale.

