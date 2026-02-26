Seguici su

SocietàTorino

In Panda 4×4 da Torino alla Sicilia per accendere i riflettori sul randagismo

L’iniziativa punta a mettere in evidenza il lavoro silenzioso dei canili e delle associazioni locali, spesso poco conosciuto ma fondamentale
Gabriele Farina

Pubblicato

1 minuto fa

il

TORINO – Partirà il prossimo 7 marzo da Torino un’iniziativa che unisce passione per i viaggi e amore per gli animali: “Operazione Panda 4×4 Zampe”, un’avventura di 1.774 chilometri attraverso l’Italia, con un obiettivo chiaro e concreto: accendere i riflettori sul randagismo nel Sud del Paese e raccogliere fondi a sostegno di associazioni e canili che ogni giorno si confrontano con questa emergenza.

Per approfondire:

A promuovere l’iniziativa sono tre persone comuni, guidate da Alberto Conrotto, che hanno deciso di utilizzare un simbolo iconico dell’automobilismo italiano, la Fiat Panda 4×4, come strumento per sensibilizzare e raccontare storie spesso invisibili. L’idea è semplice ma efficace: 1 euro donato per ogni chilometro percorso, trasformando il viaggio in un gesto concreto di solidarietà.

Con Alberto ci sarano Andrea e “il nostro meccanico di fiducia” Augusto, appassionato di motori e designer.

“Non siamo influencer, non rappresentiamo un brand e non stiamo cercando visibilità personale”, sottolinea Conrotto. “Vogliamo solo che si parli di questo tema, coinvolgendo più persone possibile in una responsabilità collettiva verso chi non ha voce: gli animali abbandonati e le strutture che li accolgono”.

Il percorso e gli obiettivi

Il percorso attraverserà città e paesi dell’Italia centrale e meridionale fino a raggiungere la Sicilia, facendo tappa in realtà locali che lavorano ogni giorno per il benessere degli animali. L’iniziativa punta così a mettere in evidenza il lavoro silenzioso dei canili e delle associazioni locali, spesso poco conosciuto ma fondamentale.

Chiunque voglia contribuire può farlo tramite la raccolta fondi online, pensata per trasformare la distanza percorsa in un aiuto concreto: Operazione Panda 4×4 Zampe su GoFundMe.

Un’iniziativa autentica, senza strutture alle spalle o campagne pubblicitarie, che dimostra come un’idea semplice, un’auto simbolica e la determinazione di pochi possano diventare un potente strumento di sensibilizzazione sociale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *