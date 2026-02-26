Sequestrati lingotti d’oro e bracciali con diamanti in un’operazione contro l’evasione fiscale a Valenza

ALESSANDRIA – A Valenza la Guardia di Finanza ha sequestrato una grossa quantità di merce d’oro, tra cui diversi lingotti. Nello specifico gli agenti erano impiegati nell’ambito di una attività di “controllo contro l’evasione fiscale ed il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita nel settore della fabbricazione, del commercio e della mediazione di oggetti preziosi”.

Sono stati sequestrati oltre 6 chili di lingotti e lamine d’oro, due bracciali in oro bianco con pietre preziose incastonate e diamanti naturali per 809,10 carati.

Le attività hanno portato alla segnalazione alla Prefettura ed alla Camera di Commercio di Alessandria di cinque persone, quattro dei quali rappresentanti legali di società con sede in Italia (in provincia di Cagliari, Alessandria

e Savona) ed all’estero (in Belgio), responsabili di “commercio non autorizzato di oggetti preziosi (in quanto privi di apposita licenza di pubblica sicurezza) e commercio di metalli preziosi privi di marchio identificativo e titolo legale.

