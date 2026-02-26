Vincenzo Schettini arriva a Torino con “La fisica che ci piace” nel mezzo delle polemiche

TORINO – Torino si prepara ad accogliere il professore di fisica più amato del web proprio nel momento più difficile. Vincenzo Schettini torna sul palco del Teatro Alfieri l’11 e il 12 marzo 2026 con “La fisica che ci piace – L’ultima lezione”, il capitolo conclusivo di uno show che ha già conquistato migliaia di spettatori in tutta Italia.

Nelle ultime settimane Schettini si è trovato a doversi difendere da accuse sui suoi metodi di gestione dei contenuti che pubblica online. Una tempesta partita da Selvaggia Lucarelli che ha spinto Schettini a cancellare centinaia di video pubblicati negli anni. Così il Prof più amato arriva a Torino in un momento in cui appassionati e detrattori si scontrano, con lui al centro del dibattito.

La fisica che ci piace

Lo spettacolo resta però un vero e proprio fenomeno, con 80 repliche e 78.500 spettatori, che ha trasformato il palcoscenico in una grande aula, dove curiosità ed emozione si mescolano, e la lezione diventa un viaggio coinvolgente per tutti. L’obiettivo del professore è chiaro: rendere la fisica non solo comprensibile, ma anche spettacolare, capace di sorprendere e divertire.

L’esperienza teatrale di Schettini non si rivolge soltanto agli appassionati della materia: nostalgici dei banchi di scuola, curiosi di ogni età e instancabili cercatori di risposte troveranno nel suo spettacolo un’occasione unica di imparare attraverso il sorriso e la meraviglia.

Il successo sul web

Il successo di Schettini non nasce dal nulla: milioni di persone seguono le sue lezioni sui social network — Instagram, Facebook, YouTube e TikTok — dove dal 2017 il professore, con la sua laurea in Fisica e l’esperienza alle scuole superiori, ha conquistato il pubblico con il suo primo video virale. La chiave del suo appeal? Empatia e competenza, unite a una capacità straordinaria di spiegare concetti complessi in modo chiaro e coinvolgente.

Il suo pubblico è trasversale: studenti, genitori, insegnanti ed educatori che ogni giorno interagiscono con lui, trovando non solo chiarimenti scientifici, ma anche spunti da applicare nella vita di tutti i giorni. Sul palco, con “La Lezione Show”, Schettini porta questa energia, trasformando ogni spettacolo in una vera e propria lezione di fisica… e di vita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese