Amarezza in Stellantis, dopo il crollo in Borsa ora neanche i premi di risultato per i dipendenti

TORINO – Dopo il crollo in Borsa registrato nelle scorse settimane , ancora critica e deludente la situazione economica per Stellantis Piemonte: nessun premio è stato assegnato nel 2025 e ciò ha creato forte amarezza tra i lavoratori.

La notizia dell’assenza del premio di risultato per il 2025 negli stabilimenti piemontesi di Stellantis genera forte preoccupazione e delusione tra i dipendenti, riportando le dichiarazioni rilasciate da Calogero Taormina, responsabile Automotive Fismic Torino. “Ancor di più si percepisce tra coloro che, con fatica e sacrificio, hanno contribuito a mantenere produttivi gli stabilimenti piemontesi in una fase complessa e delicata”.

Inoltre, numerosi lavoratori nel 2025 hanno fatto ricorso alla cassa integrazione e confidavano nel premio di risultato per recuperare almeno in parte le perdite economiche subite. Per molte famiglie dunque questo incentivo avrebbe rappresentato un sostegno economico non indifferente. “Ci auguriamo che l’azienda possa rivedere le proprie valutazioni e che il 2026 segni un reale miglioramento dei risultati industriali, così da restituire ai lavoratori ciò che con impegno, professionalità e senso di responsabilità hanno continuato a garantire anche nei momenti più difficili” conclude il responsabile Taormina.

Nonostante ultimamente l’azienda abbia toccato il punto più basso degli ultimi 70 anni, Stellantis prevede per il 2026 un aumento dei ricavi netti, del margine Adjusted Operating Income e della generazione di cassa, con una dinamica in miglioramento dal primo al secondo semestre.

