Nel 2025 aumentano gli interventi del Soccorso Alpino in Piemonte: 2.070 le chiamate

PIEMONTE – Nel 2025 cresce l’operatività del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese dimostrata dai dati del consuntivo annuale. Sono state 2.070 le chiamate di soccorso (contro le 1.916 dell’anno precedente), per un totale di 1.471 missioni.

Le operazioni hanno portato al recupero di 1.548 persone: 792 con l’elicottero e 756 grazie alle squadre a terra. Tra i soccorsi, 520 persone sono risultate illese, 949 ferite e 79 decedute.

Cadute e malori le cause principali

Il 70% degli interventi ha visto il coinvolgimento dell’eliambulanza del servizio regionale di elisoccorso, mentre nel 49% dei casi il recupero è stato effettuato esclusivamente via terra.

La causa più frequente resta la caduta (36%), seguita dai malori (32%). Gli uomini rappresentano il 75% delle persone soccorse. L’84% degli interventi ha riguardato attività del tempo libero, contro l’11% di residenti in montagna e il 5% di infortuni in ambito lavorativo su terreno impervio.

Nuovi criteri di conteggio

Dal 2025 il dato ufficiale include esclusivamente le operazioni con attivazione diretta della componente territoriale del Soccorso Alpino piemontese, escludendo i recuperi effettuati nei comprensori sciistici in collaborazione con il soccorso piste. Se si aggiungono anche i 187 infortunati sulle piste da sci, il totale delle persone soccorse sale a 1.735, secondo dato più alto dopo il 2023.

