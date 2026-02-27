Giaveno: guida senza mai aver conseguito la patente, su un mezzo senza assicurazione e già posto sotto sequestro

GIAVENO – Un’auto già sottoposta a sequestro e priva di assicurazione è stata intercettata dalla Polizia Locale di Giaveno durante un controllo del territorio. Alla guida c’era un uomo senza patente, mai conseguita.

L’intervento rientra in un più ampio piano di verifiche avviato dal comando giavenese per rafforzare la sicurezza stradale. I controlli sono stati intensificati anche grazie all’ingresso di nuovi agenti, con l’obiettivo di prevenire irregolarità e garantire maggiore tutela ai cittadini.

Nel corso dell’accertamento, gli agenti hanno verificato che il veicolo, oltre a essere sprovvisto di copertura assicurativa, risultava già sequestrato. È stato quindi disposto il recupero tramite carro attrezzi autorizzato, in vista della successiva confisca.

Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente, violazione che comporta pesanti conseguenze amministrative e che rappresenta un serio rischio per la sicurezza pubblica. Inoltre, è stata contestata un’ulteriore infrazione alla persona che aveva la custodia del mezzo dopo il primo sequestro, per averlo affidato incautamente a chi non era abilitato alla guida.

Sull’operazione è intervenuto il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco: «L’operazione sottolinea l’impegno costante della Polizia Locale nell’ottica di garantire la sicurezza pubblica. Le attività di controllo non solo mirano a prevenire comportamenti illeciti, ma anche a creare un ambiente più sicuro per tutti. Con l’aumento delle risorse umane e il potenziamento della vigilanza, il comando può svolgere più azioni a tutela della legalità». Il primo cittadino ha quindi ringraziato il comandante Gianni Franchino per il lavoro svolto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese