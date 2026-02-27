Sequestrato e picchiato custode per rubare 120 chili di cannabis light: sette arresti a Cuneo

CUNEO – Sette misure cautelari in carcere sono state eseguite nei giorni scorsi dai carabinieri del Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo nei confronti di altrettanti uomini tra i 25 e i 35 anni, residenti nella zona di Bra. Sono accusati, a vario titolo, di rapina pluriaggravata, sequestro di persona, porto d’armi e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine coordinata dalla procura e avviata dopo l’assalto messo a segno nella notte del 31 ottobre scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo aveva organizzato un vero e proprio commando armato di pistole, fucile, coltello e mazza da baseball. Obiettivo: un deposito autorizzato di cannabis light allestito in una cascina nella frazione Santa Croce di Vignolo. Il valore della merce custodita era stimato intorno ai 60mila euro.

A presidiare il magazzino c’era un giovane di 24 anni. I rapinatori, con il volto coperto da passamontagna, lo avrebbero aggredito, picchiato e immobilizzato, legandogli mani e piedi e chiudendogli la bocca con nastro adesivo. Una volta neutralizzato il custode, sarebbero fuggiti con bidoni e sacchi contenenti infiorescenze di cannabis light.

Solo diverse ore dopo, ancora legato, il 24enne è riuscito a raggiungere una cascina vicina per chiedere aiuto.

Le indagini condotte dal Nucleo operativo e radiomobile della Stazione di Cuneo hanno permesso di identificare i presunti responsabili, arrestare in flagranza il custode della refurtiva e recuperare circa 120 chili di marijuana light, poi restituiti alla vittima. Due persone sono state denunciate per favoreggiamento.

Durante l’esecuzione delle misure cautelari, i militari hanno inoltre sequestrato due riproduzioni di armi da fuoco, una katana lunga circa 48 centimetri, una mazza da baseball e circa 8 chili di marijuana illegale.

