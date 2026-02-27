Rimane folgorato sul lavoro a Cantoira: grave ma non in pericolo di vita

CANTOIRA – Un operaio di 56 anni della ditta Cogeis di Quncinetto è rimasto fulminato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio, da una scossa elettrica mentre si trovava vicino a una gru nel cantiere per la realizzazione della nuova centrale idroelettrica sul fiume Stura a Cantoira.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale e dagli ispettori Spresal dell’Asl To4, la gru ha toccato i cavi dell’alta tensione e l’operaio che si trovava vicino al mezzo è stato folgorato.

Non ha mai perso conoscenza anche se le sue condizioni sono gravi. È stato trasportato con l’elisoccorso del 118 Azienda Zero all’ospedale Cto di Torino.

