In un appartamento di Torino è stata trovata morta una ragazza di 27 anni

TORINO – Una tragedia ha sconvolto i residenti di un palazzo di corso Racconigi a Torino.

Cosa è successo

Qui, in uno degli appartamenti, è stata trovata una ragazza di 27 anni ormai deceduta. Sul posto il personale sanitario del 118 che per la 27enne non ha potuto fare nulla, se non constatarne la morte. Presenti sul luogo del ritrovamento anche gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e le indagini del caso.

È probabile che la giovane sia morta per cause naturali, nel sonno. Sarà comunque disposta l’autopsia per chiarire cosa sia successo esattamente. Al momento, secondo quanto appreso, il cadavere non presentava alcun segno di violenza né segni evidenti di un ipotetico gesto volontario.

