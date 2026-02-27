Seguici su

Piscina: 11enne rischia di soffocare con una merendina, a salvarlo è una insegnante

Un intervento tempestivo che ha salvato la vita del ragazzo

3 minuti fa

Interno di un'aula scolastica

PISCINA – È stato l’intervento tempestivo di una insegnante a salvare la vita a uno studente di 11 anni.

I fatti

Secondo quanto abbiamo appreso, è successo tutto questa mattina, intorno alle 10, in una scuola media Carutti di Piscina. Uno studente di 11 anni stava mangiando una merendina quando a un certo punto il boccone ha rischiato di soffocarlo.

Il ragazzino è stato prontamente soccorso da una insegnate, intervenuta per praticare le manovre disostruttive (Heimlich) che hanno salvato all’11enne premettendogli di riprendere a respirare. Sul posto poco dopo è giunto il personale sanitario del 118; lo studente, vigile e cosciente, è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

